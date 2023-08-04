CHP’ye İYİ kazık geliyor! Bomba kulis: Meral Akşener 26 Ağustos’ta ilan edecek

MERAL AKŞENER İLAN EDECEK

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı toplantıda bu konuda sessizliğini bozarak köprüleri tamamen atabileceğini işaret etti. Erkin yazısının o bölümünde, "Bu arada bir not daha: Meral Akşener'in de 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yapacağı geniş katılımlı bir toplantıda sessizliğini bozacağı ve net mesajlar vereceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

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