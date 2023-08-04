CHP'ye İYİ kazık geliyor! Bomba kulis: Meral Akşener 26 Ağustos'ta ilan edecek
2024 yılında yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, 2019'da seçimlere ortak şekilde giren CHP-İYİ Parti kanadında sular durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "kazanacak aday" vurgusu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti'nin bu kez yerel seçimler öncesi böyle bir hamleye hazırlandığı iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından büyük bir hezimet yaşayan koalisyon masası darmadağın oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesinin ardından CHP içerisinde koltuk kavgası başlarken, koalisyon masasında da işler karıştı.
KÜÇÜK ORTAKLAR KAZIK ATTI
CHP'den 39 milletvekili koparan Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet Partisi gibi küçük ortaklar, seçimin ardından CHP'ye rest çekti. Küçük ortaklardan "Kılıçdaroğlu bizim sayemizde yüzde 48 aldı", "Bizim kimseye borcumuz yok" gibi çıkışlar gelirken; son olarak geçtiğimiz günlerce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçime CHP ile girmenin en son tercihleri olduğunu itiraf etti. Davutoğlu, seçim öncesi İYİ Parti'yle görüşerek seçime birlikte girmenin zeminini aradıklarını söyledi.
YEREL SEÇİM ÖNCESİ İYİ PARTİ'DEN YENİ ÇIKIŞ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de koalisyon masası karışmış ve "kazanacak aday" vurgusu gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek isteyen İYİ Parti'nin "kazanacak aday" sözleriyle yaptığı çıkışın ardından Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş" isimlerini aday olarak göstermesi ipleri kopma noktasına getirmişti.
Seçim öncesi 26 Ocak 2023'te "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz..." sözleriyle "kazanacak aday" çıkışı yapan İYİ Parti'nin yerel seçimlerden önce de benzer bir çıkış yapma hazırlığında olduğu iddia edildi. Yerel seçimlere aylar kala CHP ile kurulan ittifak köprülerini atma hazırlığı yapan İYİ Parti, yerel seçimlere tek başına girebileceğinin sinyallerini vermişti.
MERAL AKŞENER İLAN EDECEK
CHP yandaşı Sözcü Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin, Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yapacağı toplantıda bu konuda sessizliğini bozarak köprüleri tamamen atabileceğini işaret etti. Erkin yazısının o bölümünde, "Bu arada bir not daha: Meral Akşener'in de 26 Ağustos günü Afyonkarahisar'da yapacağı geniş katılımlı bir toplantıda sessizliğini bozacağı ve net mesajlar vereceği konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
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