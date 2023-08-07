Tek bir çivi bile çakmadı! Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’dan Yavaş’a tepki: Büyükşehir yapmazsa kendim yaparım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ı görmezden gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çok sert tepki gösterdi. Oğuz; "ASKİ ciddi bir kan kaybı yaşadı. Operasyon kabiliyetini yitirdi. Tecrübeli personel üzerinden devr-i sabık yaratıldı. İş bilenler atıl durumlara getirildi. Bugün ASKİ iş yapamaz hale getirildi. ASKİ Kahramankazan'da 22 milyonluk iş yaptı görünüyordu. Ama burada tek bir çivi çakılmadı.

Kahramankazan Açık Oto Pazarı da aynı durumda. 2 yıldır burası atıl duruyor. Buraya çok emek harcandı. Yüzlerce kamyon toprak serildi. Yakılan mazot, iş gücü, harcanan zaman hepsi boşa gitti. Şu anda bu alan çökmeye başladı. Atılan asfalt ayrılıyor. 5 litre pet şişenin girebildiği yarıklar oluşmaya başladı. Biz burayı sahiplenmek istedik. Derleyip toparlayalım değerlendirelim istedik. Ancak ona da karşı çıktılar. Bu yılın başında alınan kararla Kahramankazan'da bulunan yolların yüzde 80'ini kendi yetki alanlarına dâhil ettiler. Ama şu anda her üç yolun ikisi atıl durumda. Bu yollarla ilgili ihale yapıldı. Şirket ihaleyi kazandı. Ama hala bir çalışma yok. Hastane kuruldu asfalt atılmadı. Okullar yapıldı asfalt yok. TOKİ'nin önünden geçen yollarda asfalt yok. Ben buradan Yavaş'a çağrıda bulunuyorum. Eğer 30 gün içerisinde ABB saydığım bu projelerin etrafındaki yollar asfaltlamazsa biz kendi imkânlarımız ile bunu yapacağız." şeklinde konuştu.