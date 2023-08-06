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Ukrayna’nın Herson'u Kırım'a bağlayan köprüyü vurduğu iddia edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Ukrayna’nın Herson’u Kırım’a bağlayan köprüyü vurduğu iddia edildi!

Rusya-Ukrayan savaşında gün geçtikçe kaos büyümeye devam ediyor. Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurduğunu öne sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik çalışmaları son sürat devam ederken, dünya Türkiye'ye umut gözüyle bakıyor.

Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson'un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü'nü vurduğunu öne sürdü. Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

"TOPLAMDA 12 FÜZE FIRLATILDI"

Ukrayna'nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.

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