Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali! Kimleri kapsayabilir hangi adımlar gelecek?

TÜRKİYE'NİN OYUNA İHTİYAÇLARI VAR

2016 yılında AB ile Türkiye arasında geri kabul anlaşması yapıldı. Türkiye üzerine düşeni yaptı AB ise görevini yapmadı. İsveç'in NATO üyeliği konusunda ABD ve AB çok bastırıyor. Rusya ise şu an Ukrayna'da ilerliyor. O yüzden Türkiye'nin oyuna ihtiyaçları var.

ONAY VERİLSİN DİYE...

İsveç'te de çok sayıda eylem halen sürüyor. Özür de dilemediler. Şimdi bu durum da TBMM'ye gidecek ve İsveç'in üyeliği oylanacak. Burada da şimdi onay verilsin diye vize serbestisini rüşvet gibi gösteriyor. Bu 40 yıllık bir mesele.