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Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali! Kimleri kapsayabilir hangi adımlar gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali! Kimleri kapsayabilir hangi adımlar gelecek?

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye'nin vize serbestisinin sonbaharda ele alınacağını açıkladı. Yetkili, Türkiye'nin önemini vurgulayarak "kilit bir ülke" olarak rol oynadığına dikkat çekti. Bu gelişme sonrası A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. Uğur Özgöker önemli açıklamalarda bulundu. Süreç içerisinde hangi adımların atılabileceğini değerlendirirken olası muafiyet durumlarını yorumladı. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilisi, Türkiye'nin vize serbestisi meselesinin sonbaharda görüşüleceğini söyledi. Yetkili, "Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE, AB İLE GÜMRÜK VE VİZE KONUSUNDA MÜZAKERELERİ HIZLANDIRACAK

2023 yılının Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nden Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusundaki müzakereleri hızlandırmaya hazır olduğunu söylemişti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin katılım sürecine ilişkin olumlu geri bildirimler geldiğini kaydetmişti.

Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması konusunda müspet bir görüş var. Türkiye ekonomisi için katlayıcı etki yaratacak gümrük birliğinin modernizasyonu için müzakerelere hız vereceğiz. Vize serbestisi konusunda da ilerlemeler göreceğimize inanıyorum." demişti.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof.Dr. Uğur Özgöker konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOMİSYONA GÖREV VERİLDİ

AB'nin karar alma sürecinde komisyon tek başına bir şey yapamıyor. Konsey, komisyona görev vermek zorunda. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için komisyona bir görev verildi ve bu hazırlanacak olan rapor sonabaharda konseye sunulacak.

TÜRKİYE'NİN OYUNA İHTİYAÇLARI VAR

2016 yılında AB ile Türkiye arasında geri kabul anlaşması yapıldı. Türkiye üzerine düşeni yaptı AB ise görevini yapmadı. İsveç'in NATO üyeliği konusunda ABD ve AB çok bastırıyor. Rusya ise şu an Ukrayna'da ilerliyor. O yüzden Türkiye'nin oyuna ihtiyaçları var.

ONAY VERİLSİN DİYE...

İsveç'te de çok sayıda eylem halen sürüyor. Özür de dilemediler. Şimdi bu durum da TBMM'ye gidecek ve İsveç'in üyeliği oylanacak. Burada da şimdi onay verilsin diye vize serbestisini rüşvet gibi gösteriyor. Bu 40 yıllık bir mesele.

ERASMUS KONUSUNDA YENİ ADIMLAR GELEBİLİR

Türkiye Erasmus programına dahil olan ilk ülke. Erasmus çerçevesinde vize alma zorunluluğu olan tek ülke Türkiye. Öğrenciler şu an vize kuyruklarında bekliyor.

Erasmus çerçevesindeki öğrencilere ve akademisyenlere eylül ayında vize serbestisi gelebilir. Bir de iş adamları için de bir serbestlik olabilir. Ama AB bugüne kadar söz verdi ama hep yalan söyledi.

Vize serbestisi konusunda yeni dönem sinyali! VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA YENİ DÖNEM SİNYALİ!

AB’den Türkiye için vize serbestisi açıklaması

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