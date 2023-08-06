Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bakan olduktan sonra ilk ziyaretimi Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay bu illerimiz başta olmak üzere çeşitli illerimizde de sürdürmeye devam ettim. Deprem bölgesi bizim için sadece 6 Şubat'ta kalmadı biz oradaki insanların hayatlarını normalleştirmesi için devletin bütün bakanlarıyla bütün güçleriyle bütün kurumlarıyla canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, çok sıkı takip ediyor süreci.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oradaydık. 11 binden fazla çalışanımız alanda görev yaptı. Psikososyal destek sağladık. 2,5 milyon kişiye alanda saha taraması yaptık.

Afetzedelere eğitim, spor ve psikososyal destek sunduk.

Çocuklarımız için spor sanat ve farklı alanlarda faaliyetler yürütüyoruz. 15 Ağustos'ta da yine deprem bölgesinde Hatay'da genç.ere yönelik bir faaliyet yapacağız. Hayatlarını normalleştirebilmek için Bakanlık olarak elimizden geleni yapıyoruz.