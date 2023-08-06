Bay Kemal’i parlatma çabaları! Faik Öztrak’tan değişim tayfasına ayar: Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye

İMAMOĞLU'NDAN ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde büyük tepkiye neden olurken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler değişim hareketi başlatarak Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.

Hatta Ekrem İmamoğlu Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.