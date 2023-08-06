Bay Kemal'i parlatma çabaları! Faik Öztrak'tan değişim tayfasına ayar: Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye
Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası istifa etmeyen ve değişim tartışmaları sonrası koltuğunu garantilemek isteyen Kılıçdaroğlu tüzük hamlesi yaptı. İlkeleri öne süren Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmayacağını bildirirken devreye Faik Öztrak da girdi. Öztrak seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu başarılı gibi göstermeye çalışırken "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki seslere ayar vermeye kalktı. Değişimi Kılıçdaroğlu'nun başlattığını söyleyen Öztrak, Bay Kemal'i aklama yarışına girdi. İşte detaylar...
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyerek faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU'NDAN ZOOM ÜZERİNDEN DARBE TOPLANTISI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde büyük tepkiye neden olurken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler değişim hareketi başlatarak Bay Kemal'e karşı bayrak açtı.
Hatta Ekrem İmamoğlu Zoom üzerinden yaptığı darbe toplantısıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye niyetlendi. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bu geminin kaptanı benim" dedi, İmamoğlu'na "Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yerde" mesajı verdi.
KOLTUK İÇİN TÜZÜK HAMLESİ GELDİ
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "değişim" tartışmalarına karşı 'tüzük' hamlesi geldi. "Demokratik ve katılımcı bir tüzük değişimi" iddiasıyla kurultayda delegelerin karşısına çıkmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, PM sayısını artırmaya da niyetli. "Değişim kişiyle değil, ilkeyle olur" mesajı veren Bay Bay Kemal, koltuğu bırakmayacağını bir kez daha ilan etti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'değişim' tartışmalarına ilişkin açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'nun 'tüzük' hamlesiyle paralel olarak kongrelerin ardından parti tüzüğü ve programının yineleneceğini belirten Öztrak, taze bir güçle yapılacak olan yerel seçimlere gideceklerini ve aldıkları oy oranını artıracaklarını kaydetti.
HEZİMETTEN BAŞARI HİKAYESİ ÇIKARDI
28 Mayıs'taki tarihi hezimetten başarı hikayesi oluşturmaya çalışarak Kılıçdaroğlu'nun mevcuttaki koltuğunu sağlama almaya niyetlenen Öztrak, "Bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı." dedi.
İMAMOĞLU VE CHP İÇİNDEKİ ÇATLAK SESLERE GÖNDERME
Tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirten Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki çatlak seslere "Daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye" ifadeleriyle serzenişte bulundu.
"DEĞİŞİMİ BİZ BAŞLATTIK" ÇIKIŞI
'Değişimi biz başlattık' çıkışında bulunan Öztrak, "Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık." diye konuştu.
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