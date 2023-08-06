Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? Gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı, bu hafta da merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin son toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. Deprem bölgesi, Toplu İş Sözleşmesi gibi konular toplantıda ele alınmıştı. Toplantının saat kaçta yapılacağı ve gündemdeki konuların neler olacağı merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı yarın var mı, yok mu?

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.