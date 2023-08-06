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Yalova'da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Yalova’da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

"6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Yalova'da deprem olup olmadığına yönelik detaylar için araştırmalar sıklaştı. Peki, 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD'ın yayımladığı en son depremler listesine göre; Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

AFAD'ın yayımladığı en son depremler listesine göre; Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sosyal medyada kullanıcılar depremi hissettikleri yönünde paylaşımlar yapıyor.

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