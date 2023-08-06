Yalova’da deprem son dakika! 6 Ağustos Yalova ve İstanbul’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!

6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. AFAD'ın yayımladığı en son depremler listesine göre; Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, 6 Ağustos Yalova ve İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!