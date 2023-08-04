İmamoğlu, Murat Ongun'u devreye soktu! "Gel bakalım aslan parçası" diyen Sarıgül'e sosyal medyadan ayar







"NE YAPMAK İSTEDİNİZ DE KILIÇDAROĞLU ENGEL OLDU?"

CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.