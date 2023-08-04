İmamoğlu, Murat Ongun'u devreye soktu! "Gel bakalım aslan parçası" diyen Sarıgül'e sosyal medyadan ayar
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olan Mustafa Sarıgül, önce İmamoğlu'nu sonra da Özgür Özel'i hedef aldı. Katıldığı bir programda İmamoğlu'na seslenen Sarıgül, “CHP’nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası" ifadelerini kullanırken Özel için ise, " Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kaosun ardından İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun bir kez daha devreye girdi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.
İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlatırken, İmamoğlu değişim için internet sitesi bile kurdu.
Son olarak İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla düzenlediği gizli Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma tepkisinin ne olacağı merak konusu olmuştu.
"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
"VEFA BİLMEYENE VEDA YAKIŞIR"
CHP içinde değişim sancıları yaşanırken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün İmamoğlu'na karşı "Vefa bilmeyene veda yakışır" göndermesinde bulunmuştu.
"BİR KAYIP VARSA BAŞ SORUMLU SİZSİNİZ"
Sarıgül bu akşam katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sarıgül "Değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler; bir kayıp varsa baş sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullanmıştı.
"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"
Sarıgül ayrıca İmamoğlu'na seslenerek "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." ifadelerini kullanmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'İ DE YERDEN YERE VURDU
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nu yaylım ateşine tutan Mustafa Sarıgül bu sefer de katılıdğı canlı yayında Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
GÖREVİNDEN İSTİFA ET
Özel'i hedef alan Sarıgül, "Birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı." dedi.
"CHP'NİN GENEL BAŞKAN ARAYIŞI YOKTUR"
Katıldığı canlı yayında konuk olan Sarıgül, Özel'in açıklamalarının yanlış olduğunu vurgulayıp, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var." diye konuştu.
"NE YAPMAK İSTEDİNİZ DE KILIÇDAROĞLU ENGEL OLDU?"
CHP liderinin oldukça başarılı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin devamında tepkisini sürdüren Sarıgül, "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır. Hiç kimsenin CHP kimliğini yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU YİNE DEVREDE
Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarının ardından İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun tekrar devreye girdi.
Daha önce CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu ile tartışan Bülent Kerimoğlu'nun alem fotoğraflarını servis eden Murat Ongun yönetimindeki sosyal medya hesabı bu kez de Mustafa Sarıgül'ü hedef aldı.
"HANGİ SIFAT VE HADLE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR"
Murat Ongun yönetiminde olduğu iddia edilen hesabın söz konusu paylaşımında, "20 yıllık CHP'li 9 yıldır da Grup Başkanvekilliği yapan Özgür Özel'e, 20 yıllık CHP'li 10 yıllık Belediye Başkanlığı'nın son 4 yılı İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na, 2 ay önce partiye katılan Mustafa Sarıgül hangi sıfat ve hadle medya aracılığıyla ayar vermeye, CHP'lilik öğretmeye kalkıyor? Her fırsatta CHP gelenekleri-kurumsalı diyen Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu neden susuyor? CHP'yi kamuoyunun önünde tartıştırmam diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu neden susuyor?" ifadelerini kullandı.
"OTURDUĞUNUZ YERDEN KONUŞMAYIN"
Öte yandan Mustafa Sarıgül katılıdğı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu tekrar hedef aldı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yüklenen Sarıgül "Bu aslan parçaları (İmamoğlu-Özel) oturdukları yerden konuşmasınlar" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU'NA GÖNDERME"
Sarıgül İmamoğlu'na da göndermede bulunurken "Ben aday oldum karşımda İstanbul'da ne HDP desteği vardı ne İYİ Parti desteği vardı ne Saadet Partisi desteği vardı ama bu kardeşiniz Kadir Topbaş'a karşı yüzde 41 oy aldı." dedi.
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