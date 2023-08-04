CHP’li belediyeden lağım kokusuna ’naylon’ çözüm

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi. Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı. Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu.