04 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyeden lağım kokusuna 'naylon' çözüm

CHP'li belediyeden lağım kokusuna 'naylon' çözüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
ABONE OL
CHP’li belediyeden lağım kokusuna ’naylon’ çözüm

CHP'li Bilecik Belediyesi, şehir genelinde foseptik çukurlarından gelen lağım kokusuna çözümü kapakları naylonla kapatmakta buldu. Uzmanlar bu yöntem nedeniyle foseptik çukurlarının patlama riski olduğuna dikkat çekerken, kokudan bıkan vatandaşlar kalıcı çözüm istedi.

Bir süre önce kentin merkezinde alt yapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başlatan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, binlerce liraya mal olan çalışmaların tamamlandığını ve Bilecik'te istenmeyen görüntülerin sona erdiğini söyledi. Subaşı'nın verdiği alt yapı müjdesinin üzerinden sadece 3 ay geçerken, sözde yenilenen kanalizasyon hattından şehrin dört bir yanına lağım kokuları yayılmaya başladı. Sıcak havaların da etkisiyle insan sağlığını tehdit eden olay karşısında vatandaşlar tepki gösterirken, CHP'li Başkan akıllara durgunluk veren bir çözüm buldu.



NAYLONLA KAPATILDI
CHP'li Subaşı'nın talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasında kötü koku salan rögar kapaklarını açarak altına kalın naylonlar serdi. Bu yöntemle lağım kokusuna engel olmaya çalışan Başkan Subaşı, kanalizasyon hattında gaz birikmesine neden olarak Bileciklileri bir başka felaketle yüz yüze bıraktı.



PATLAMA RİSKİ VAR
Naylonlu önlemin bir başka felakete yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, hava almayan kanalizasyon hattında gaz birikmesi yaşanacağını ve bu durumun patlama riski doğuracağını ifade etti. Esnaf ve vatandaşlar belediyeden sorunun kökten çözüleceği kalıcı çözümler bekliyor.



BU NASIL KAFA
Kapağın altına konulan naylon, kapaklarda bulunan ve gaz sıkışmasını önlemek için açılan hava deliklerinin de kapanmasına neden oluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA