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Son dakika | MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu yok edildi

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 15:10
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu "Cesur Azad" kod adlı Edip Temiz, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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