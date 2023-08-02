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CHP'li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de vatandaş çile çekiyor

CHP'li başkanların yönettiği Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan rezalet, çöp dağları ve adrese teslim ihaleler CHP'nin vatandaşa olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:10
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CHP’li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de vatandaş çile çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, tüm iştiraklerde olduğu gibi İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) çalışanlarına da zam yapmadı.

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CHP’li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de vatandaş çile çekiyor

Seçim döneminde açlık edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi çalışanlarına enflasyonun altında zam yaparak personelini kıt kanaat geçinmeye mecbur bıraktı.

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CHP’li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de vatandaş çile çekiyor

Mart ayından bu yana devam eden iş yavaşlatma eylemi sürecinde İSTAÇ yetkilileri, İBB ve yetkili sendika arasında görüşmeler, zam yapılmak istenmemesi nedeniyle tıkandı. Fatura İstanbulluya çıktı.

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CHP’li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de vatandaş çile çekiyor

İBB'ye ait Yenibosna, Başakşehir ve Tuzla gibi ilçelerde bulunan katı atık aktarma merkezlerine çöp dökmeye giden ilçe belediyelerinin araçları saatlerce kuyrukta bekliyor.

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CHP’li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de vatandaş çile çekiyor

Bu nedenle çöp toplama saatleri gecikince 39 ilçede çöpler sokaklarda birikiyor. İBB yönetiminin beceriksiz yönetimi, ilçe belediyelerinin çöp arabalarında görevli personelleri de isyan ettirdi.