CHP'li belediyelerden halka hizmet yerine eziyet! Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de vatandaş çile çekiyor

CHP'li başkanların yönettiği Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Ulaşımda yaşanan rezalet, çöp dağları ve adrese teslim ihaleler CHP'nin vatandaşa olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sabah Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 09:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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