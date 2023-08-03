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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyelerin sağlıyor. Ulaşımın en pahalı olduğu yer ise Ankara... AK Parti'li büyükşehir belediyeleri 5,75 lira ila 6,90 lira arasında ulaşım sağlarken, CHP'li büyükşehir belediyelerin fiyatları bunların 2 katında seyrediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:30
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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

Seçimden önce asgari ücretliye 52 tane tam bilet vereceğini belirten, "Biz zam yapmayacağız gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı.

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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

Bununla da yetinemeyen Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın toplu ulaşım araçlarına ve en işlek yerlerine astırdığı afişlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EGO'nun 300 milyon TL zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapıldığını açıkladı.

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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

Ankara'da tam bilet 15 lira, indirimli ise 7,50 lira ücret ödüyor.

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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

İzmir'de 8,78 lira olan tam biniş, 13 liraya yükseldi.

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Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

DEPREMZEDE ŞEHİRLER BİLE ULAŞIMI UCUZLATTI

Seçimden önce "İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu da vaatlerini tutmadı.