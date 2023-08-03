Hizmet değil eziyet! En pahalı ulaşım CHP’li belediyelerde

CHP'li başkanların yönettiği belediyelerde beceriksizlik yüzünden vatandaş çile çekiyor. Halka hizmet etmek yerine şov peşinde koşan CHP'li başkanlar halkı canından bezdirdi. Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyelerin sağlıyor. Ulaşımın en pahalı olduğu yer ise Ankara... AK Parti'li büyükşehir belediyeleri 5,75 lira ila 6,90 lira arasında ulaşım sağlarken, CHP'li büyükşehir belediyelerin fiyatları bunların 2 katında seyrediyor.

Sabah Giriş Tarihi: 03.08.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 07:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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