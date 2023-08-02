02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ekvator Gineli mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ekvator Gineli mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Ekvator Ginesi'nin başkenti olan Malabo şehri arasındaki uçak seferlerinin en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

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