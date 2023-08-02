MHP’den CHP’li Mahmut Tanal’ın jandarma personeline ‘eşkıya’ sözleri sonrası açıklama: Milletvekili dokunulmazlığı…
CHP’li vekil Mahmut Tanal, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda giriştiği provokasyonla jandarmayı hedef almış ve alçak ifadelerle “eşkıya” ifadesini sarf etmişti. Tanal’ın skandal söylemleri karşısında hem İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı harekete geçmiş ve Tanal hakkında hukuki süreç başlatılmıştı. Bu yaşanan olay sonrası MHP’den önemli bir açıklama geldi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yapılan açıklamada Tanal’ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’de gerekli adımların atılacağına işaret edilerek, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda bulanan termik santralinin maden sahasını genişletme çalışmalarının ardından bir grup, bölgede eylem yapmaya başladı.
Eyleme destek vermek için bölgeye giden CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın olay yerinde jandarma personelini 'eşkıya' diyerek skandal bir şekilde aşağıladı.
Bu yaşananlar kamuoyunda büyük infial yaratırken toplumun bütün kesiminden tepki yağdı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ MAHMUT TANAL'A TEPKİ
Diğer yandan devlet kurumları Tanal'a karşı harekete geçerek peş peşe açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Akbelen'de jandarma personeline eşkıya diyen CHP'li vekil Mahmut Tanal'ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını açıklamıştı.
Ayrıca konu ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı açıklanan paylaşımda, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir 'Kanun ordusudur' ve 184 yıldır eşkıyalarla mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Görevini yapan Jandarmamıza 'eşkıya' diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN TANAL HAKKINDA SUÇ DUYURSU
Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde yaşananlar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve 2 jandarma personelinin açığa alındığını açıklamıştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yapmıştı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve görev yerinden talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personelinin de açığa alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muğla ili Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde Muğla 1. İdari Mahkemesi ve İzmir Bölge İdare Mahkemesince verilen karara istinaden 24 Temmuz 2023 tarihinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları başlatılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup, şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.
Meydana gelen olaylara ilişkin hukuka aykırı davranan jandarma personeli olduğu iddialarını araştırmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca bölgeye idari tahkikat heyeti görevlendirilmiştir. Ayrıca Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan 2 jandarma personeli de açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, 29 Temmuz günü çalışma alanına gelerek, yasal mevzuat çerçevesinde ve hukuka uygun olarak aldığı tedbirleri yerine getiren tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Teşkilatı'nın personeline saldırgan ve provokatif davranışlarda bulunmuştur. Kahraman Türk jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."
MHP, TANAL'IN ALÇAK İFADELERİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında; görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Kahraman Türk Jandarmasına karşı sarf etmiş olduğu mesnetsiz ve hakaret içeren söylemlerinden dolayı Milletvekili Mahmut Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasının özeti budur." dedi.
TANAL'IN MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI
Yıldız açıklamasının devamında "Milletvekili dokunulmazlığının parlamento üyelerini cezai kovuşturmadan yükümsüz ve muaf kılmak için değil, milletvekillerinin yasama faaliyetlerindeki oylarından, sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulmadan görevlerini özgür ve bağımsız olarak, endişe duymadan icra etmelerini sağlamak için getirilmiştir. Yasama faaliyetlerinin dışında, devlet otoritesini zaafa uğratan, kamu düzenini bozan, toplumsal hayata ilişkin suçlar hukuken himaye göremez. Milletvekili dokunulmazlığı, suç işlemek için kişilere verilmiş bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir.
"TÜRKİYE UYGARLIK DIŞI GÖRÜNTÜLERE ASLA KAYITSIZ KALMAYACAK"
Aziz milletimiz emin olsun. Akbelende alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.
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