Son dakika | Devlet Bahçeli’den CHP ve HDP’li belediyelere çok sert tepki: Mutlaka el değiştirmeli

Milli Mücadele yıllarının akıl ve ahlakının yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluşuna refakat eden ruh ve duruş elbette Cumhur İttifakı'nda tecessüm ederek Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş kararlılığını her cepheden desteklemiştir.

Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde kazanan hem Türkiye hem de Türk milleti olmuştur.

Bu mezkur ve müstesna kazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır.

Maalesef muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyeler en kötü dönemlerini yaşamaktadır.

Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti takip eden muhalefet partileri yerel yönetimlerde sınıfta kalmış ve dağılmışlardır.