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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 18 organizatör yakalandı

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına ağır darbe: 18 organizatör yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 18 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI.

1 Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.

Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı.

Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

2 Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum.

DÜZENSİZ GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK.

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