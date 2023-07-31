31 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovu kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovu kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA