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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İİT ülkelerinin ortak tavır ortaya koyması önemli

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Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İİT ülkelerinin ortak tavır ortaya koyması önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılarla ilgili konuşan Bakan Fidan, “İslam ülkeleriyle konu hakkında görüşmeler yapılıyor. İİT ülkelerinin ortak tavır ortaya koyması önemli.” ifadelerini kullandı.

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