CHP medyasında büyük panik! Halk TV'nin desteği kesilince "sıra bana gelir" korkusu

KİTAP YAZAN GAZETECİ VE YAZARLAR DA AÇIKLANSIN

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medya operasyonunun ardından adeta bir lağım gibi açığa çıkan kirli ilişkiler sonrası CHP'li isimler de sosyal medyadan "CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın" çağrısında bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'li Belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın..." dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE KİTAP SATAN GAZETECİ VE YAZARLARDA AÇIKLANSIN…

Yaptığı paylaşıma Halk TV ve Murat Ağırel'i ekleyen gazeteci Fatma Sibel Gürcihan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biliyorsun gazetecilerin siyasi partilerden maddi menfaat sağlaması sadece "maaş" almakla olmaz. Mesela kitaplarını CHP teşkilatları ve belediyeleri topluca satın aldı mı? CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlarda açıklansın…" dedi.

Ardından CHP yandaşı gazetecileri etiketleyerek paylaşımlarına devam eden Gürcihan, "Bir saat boyunca ne kadar dürüst, ne kadar bağımsız, boğazından haram lokma geçmemiş etik abidesi gazeteciler olduğunuzu anlattınız ama şu basit soruyu görmezden gelip sansürcülük yaptınız. Ne olacak şimdi? Soruyu, cevabının gelmeyeceğini bilerek ve İsmail Saymaz'ı da dahil ederek bir kez daha soralım: CHP teşkilatları ve belediyeleri kitaplarınızı topluca satın aldı mı? Çağrıldığınız konferanslar için size hiç para ödendi mi? Timur Soykan içlerinde namuslu ve dürüst denilebilecek tek gazeteci sensin. Senin de katılımcı olduğun programda şu sorunun sansür edilip hiç sorulmamış gibi davranılmasına ne diyorsun?" şeklinde konuştu.