CHP medyasında büyük panik! Halk TV'nin desteği kesilince "sıra bana gelir" korkusu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu almak isteyen İmamoğlu ve yandaşlarına savaş ilan etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun medyası olma yolunda ilerleyen Halk TV'ye parti desteğinin kesildiği duyurdu. Bununla da yetinmeyen CHP lideri "Soner Yalçın'ın Odatv'si için de "Odatv’nin geliri nereden onu sorun?" dedi. "Değişim" hareketinin öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yandaşları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası büyük yara aldı. Gelişmenin ardından Sözcü TV'de de "kendini aklama" telaşı" başladı. CHP ve medya ekseninde dönen "Bizans oyunları" tabanı adeta çileden çıkardı. Sosyal medyadan fondaşlara tepki gösteren CHP'liler "CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın" çağrısında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' ateşi ve zoom cuntasının yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu fondaşları afaroza başladı. "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözleriyle 'satılık gazeteciler' bombasını patlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekremci medyanın dosyasını açıp, İmamoğlu'na yakın yayın organlarına tek tek girişti.
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"HALK TV'YE DESTEK MESTEK YOK"
İlk olarak hedefte Halk TV var idi... Halk TV'ye ambargo uygulayan ve kanalın CHP ile olan tüm anlaşmalarını fesheden Bay Bay Kemal, "Hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam CHP'yi konuşuyorlar. Tanju Özcan burada eylem yapıyor, canlı veriyorlar. Madem öyle, destek olmayacağız" dedi.
EKREMCİ ODA TV'Yİ YERDEN YERE VURDU: "GELİRLERİ NEREDEN ONU SORUN, GÜVENMİYORUM"
Kılıçdaroğlu, Halk TV'den sonra bir başka Ekremci medya unsuru olan Soner Yalçın'ın Odatv'sini de yerden yere vurdu.
"Odatv'nin geliri nereden onu sorun?" diyerek Odatv'nin Ekrem İmamoğlu'nun inisiyatifiyle İBB bütçesinden nemalandığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Odatv'den Barışlar niye ayrıldı. Müyesser Yıldız niye ayrıldı. Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum. Çünkü güvenmiyorum yani güvenmiyorum" dedi.
Gelişme üzerine tam anlamıyla savaş patlak verdi.
Soner Yalçın'ın Odatv'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. "Odatv'yi satın alamayan Kılıçdaroğlu Odatv'ye çamur attı... Hodri meydan soru sormayı bırak belge açıkla..." başlıklı bir haberle Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Odatv, Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurdu.
Topa Soner Yalçın da girdi...
"AKLINI KAYBETMİŞ, DEDİKODUCU YAŞLI TEYZE, KOLTUK SEVDALISI"
Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' yakıştırmalarında bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı;
"Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP'yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm.
KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "GEÇEN GÜN NE YAPTIĞINI KENDİSİ AÇIKLASIN..."
Öte yandan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun "Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nu üstü kapalı tehdit etti.
Yalçın, "6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır" dedi.
Odatv daha sonra manşetler üzerinden Bay Bay Kemal'le olan kavgasını sürdürdü.
"Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor" başlıklı haber yapan Ekremci yayın organı, "Değişim çağrılarına kulak asmayan ve Odatv'ye çamur atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Odatv'nin ilgili haberi 1. manşetten vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
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TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' OPERASYONUNU YAZDI
Takvim.com.tr gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ekremci'lerin dosyasını açtığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun intikam rotasını bir başka Ekremci olan Sözcü TV'ye kırmasının ise muhtemel olduğunu okurlarına aktardı. Bilindiği üzere Ekremci Sözcü TV, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlarıyla ön plana çıkıyor.
KİTAP YAZAN GAZETECİ VE YAZARLAR DA AÇIKLANSIN
Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medya operasyonunun ardından adeta bir lağım gibi açığa çıkan kirli ilişkiler sonrası CHP'li isimler de sosyal medyadan "CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın" çağrısında bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'li Belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın..." dedi.
CHP'Lİ BELEDİYELERE KİTAP SATAN GAZETECİ VE YAZARLARDA AÇIKLANSIN…
Yaptığı paylaşıma Halk TV ve Murat Ağırel'i ekleyen gazeteci Fatma Sibel Gürcihan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biliyorsun gazetecilerin siyasi partilerden maddi menfaat sağlaması sadece "maaş" almakla olmaz. Mesela kitaplarını CHP teşkilatları ve belediyeleri topluca satın aldı mı? CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlarda açıklansın…" dedi.
Ardından CHP yandaşı gazetecileri etiketleyerek paylaşımlarına devam eden Gürcihan, "Bir saat boyunca ne kadar dürüst, ne kadar bağımsız, boğazından haram lokma geçmemiş etik abidesi gazeteciler olduğunuzu anlattınız ama şu basit soruyu görmezden gelip sansürcülük yaptınız. Ne olacak şimdi? Soruyu, cevabının gelmeyeceğini bilerek ve İsmail Saymaz'ı da dahil ederek bir kez daha soralım: CHP teşkilatları ve belediyeleri kitaplarınızı topluca satın aldı mı? Çağrıldığınız konferanslar için size hiç para ödendi mi? Timur Soykan içlerinde namuslu ve dürüst denilebilecek tek gazeteci sensin. Senin de katılımcı olduğun programda şu sorunun sansür edilip hiç sorulmamış gibi davranılmasına ne diyorsun?" şeklinde konuştu.
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