Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform dönemini başlattık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını bildirdi.
Bilindiği gibi, iki yıl süren salgınla mücadele döneminin çözümünde gecikmeye yol açtığı, sağlık çalışanlarını yoran sorunlar, bakanlığın Beyaz Reform adını verdiği bir dizi değişim, yeni çıkarılan yasalarla güvence altına alınan haklarla büyük oranda aşıldı.
Bu sorunlardan sağlıkta şiddet ilk sırada olmak üzere bir kısmı önemini sürdürüyor. Şiddet olayları belirgin düzeyde azalmış olsa da belirlenen hedefe tam olarak ulaşılmış değil. Öte yandan, konunun hassasiyeti yapıcı olmaktan uzak yaklaşımlara da fırsat veriyor.
"SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI EYLEM PLANI ÇALIŞMAMIZI YAKINDA UYGULAMA SÜRECİNE KOYACAĞIZ"
Bakan Koca, bütün çalışma arkadaşlarına gönderdiği mektupta, Beyaz Reform sürecinde tüm imkânları harekete geçirmeye, yeni imkânlar oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte çözüme ortak olmanın, sağduyu içinde sonuç almanın örneğini yaşadıklarını, şimdi de doğru tutumun bu olduğunu vurguladı.
Bakan Koca'nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda, değeri iyi bilinmesi istenen reform örnekleri var. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform'un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.
Sağlık camiasında çok yeni bir yankı uyandıracağı düşünülen satırlar muhtemelen şunlar: "Artık tamamlama aşamasında olduğumuz Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı çalışmamızı yakında uygulama sürecine koyacağız."
Söz konusu Eylem Planı uygulamaya konmadan önce sağlık çalışanlarının yapıcı katkılarına açılacak. Bakan Koca, şiddetle mücadele için yürütülen çalışmalara özel ikinci bir mektup yazacağını ise ayrıca belirtiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muharrem ayı ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2023 Muharrem ayı bitiş tarihi...
- 7440 borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır, süre uzatıldı mı? Vergi borcu nereden ödenir 2023? gib.gov.tr
- Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! SGK'dan 90 gün şartıyla para yardımı! İşte başvuru detayları...
- İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK TARİF! Sakın kabuklarını çöpe atmayın! C VİTAMİNİ deposunu yattığınız yere koyarsanız...
- THY KADIN KABİN MEMURU İLANI 2023: Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler? THY Kadın Kabin Memuru başvuru tarihi, son gün, maaş, fiziksel koşullar...
- Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! SSK BAĞKUR'luya 10.000 TL EK KAZANÇ! 7 bin 500 TL ve üstü maaş alanlara yeni ödeme miktarları...
- Çeyrek altın fiyatı son dakika 2023! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 31 Temmuz canlı döviz duru! 22 ayar bilezik, Gram altın, yarım, çeyrek, tam...
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?
- Ligler ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2023-2024 derbi tarihleri...
- En az 5.926,26 TL! Emekliye zam farkı piyangosu vurdu! SGK az evvel duyurdu! 4A, 4B, 4C, EYT'liler...
- Cristiano Ronaldo'ya yeni takım arkadaşı! Birlikte ligin altını üstüne getirecekler
- Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...