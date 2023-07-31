Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup: İkinci Beyaz Reform dönemini başlattık

Bakan Koca'nın kaleme aldığı mektupta, büyük değişim gösteren maddi şartlardan sağlık çalışanlarını ağır davalara karşı güvence altına alan Malpraktis yasasına kadar pek çok konuda, değeri iyi bilinmesi istenen reform örnekleri var. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere, nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılmakta olan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi pek çok konu ise Beyaz Reform'un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteriliyor.