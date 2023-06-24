Meral Akşener 'en büyük pişmanlığım' diyerek açıkladı: 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik

Kurultayda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Öte yandan 7'li koalisyona ithafen açıklamalarda bulunan Akşener; "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz.