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Meral Akşener 'en büyük pişmanlığım' diyerek açıkladı: 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik

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Giriş: 24.06.2023 13:25
Kurultayda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." dedi. Öte yandan 7'li koalisyona ithafen açıklamalarda bulunan Akşener; "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz.
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