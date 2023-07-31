CHP’de görülmemiş kriz! 2.5 milyonluk yardım kartları çöp oldu! 5 bin kişi kapıya dayandı

CHP İstanbul teşkilatı yeni bir skandalla çalkalanıyor. CHP içerisinde öne sürülen bilgilere göre, 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'daki bir zincir market ile anlaşma yapıldı. Anlaşma ile içerisinde para yüklü alışveriş kartları satın alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesiyle aldığı bu kartlardan 5 bin adetini CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdi. İddiaya göre, seçim çalışmalarında CHP yandaşlarına dağıtılması planlanan gıda yardım kartlarını Canan Kaftancıoğlu da kaybolmaması için evine götürdü.