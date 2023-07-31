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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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