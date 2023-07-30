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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Son dakika | Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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