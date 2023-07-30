Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı arı gibi çalışıyor! 278 bin kişiyi taşıdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girdiği 26 Nisan 2023'ten bugüne kadar 278 bin 854 kişiyi sevdiklerine hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırdıklarını belirtti.
Uraloğlu, yaptığı değerlendirmede, hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşürüldüğünü söyledi.
Söz konusu hatla Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate indirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın hizmete açıldığı 26 Nisan 2023'ten bugüne kadar 278 bin 854 kişiyi sevdiklerine hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırdık. Hattaki yolcu yoğunluğu ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması için 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri günlük karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmasına karar verdik. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, cuma, cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak."
YENİ İSTASYONLAR HİZMETE ALINACAK
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı tren hattı projesi Ankara-Sivas güzergahında bulunan Yıldızeli, Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni ve Elmadağ'da yeni istasyon çalışmalarının da devam ettiğini bildirerek, yeni istasyon yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete açılması talimatı verdiğini anlattı.
Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı güzergahında bulunan Yıldızeli, Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni ve Elmadağ istasyonlarında çalışmaların bitirilmesi için son aşamaya geldi. Söz konusu istasyonların daha erişilebilir ve kullanılabilir olması adına projede değişiklikler yapıldı. Bu proje değişiklikleri ile halkımızın istasyonlarımıza daha kolay ulaşabilmesi ve bu sayede hızlı demir yolu ulaşım ağından en etkili biçimde faydalanması hedefleniyor. Fiziki ilerlemede aşama kaydedildi. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak istasyonlar vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."
"YENİ İSTASYONLAR BÖLGE TURİZMİ VE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"
Uraloğlu, inşası süren istasyonların tamamlanmasının ardından bölge turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çekerek, sözlerini, "405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel ve uzunluğu 27 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli'de yaptık. 89 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik." diye tamamladı.
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