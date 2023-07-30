Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı arı gibi çalışıyor! 278 bin kişiyi taşıdı

"YENİ İSTASYONLAR BÖLGE TURİZMİ VE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Uraloğlu, inşası süren istasyonların tamamlanmasının ardından bölge turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çekerek, sözlerini, "405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel ve uzunluğu 27 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli'de yaptık. 89 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik." diye tamamladı.