AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten o iftiralara çok sert tepki: Milli servet ve kazanımlara düşmanlık yapıp afetle mücadeleyi hedef alıyorlar

30 Temmuz 2023, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER | Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?
- Canan Karatay 'Tam bir zehir' diyerek uyardı! Duyanlar bir daha tüketmiyor! Meğer her gün içtiğimiz...
- Ücretli Öğretmenlik e-Devlet başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl yapılır 2023?
- YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? Anaokulu, ortaokul, ilkokul, lise... MEB 2023 - 2024 takvimi!
- KPSS Alan Bilgisi sınavı öğrenci yorumları TWİTTER! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1. 2. 3. oturum sınav soruları zorluk derecesi...
- KPSS ALAN BİLGİSİ 1 - 2 - 3. OTURUM SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçığı cevap anahtarı yayınlandı mı 2023? İşletme, muhasebe, hukuk...
- Canan Karatay'dan ezber bozan şifa reçetesi! Tüm kimyasal ilaçları silip atacaksınız! Protein, yağ, kalsiyum kaynağı! Her sabah bir avuç...
- Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10'un arasında kimler var!
- TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?
- Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…