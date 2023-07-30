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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten o iftiralara çok sert tepki: Milli servet ve kazanımlara düşmanlık yapıp afetle mücadeleyi hedef alıyorlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten o iftiralara çok sert tepki: Milli servet ve kazanımlara düşmanlık yapıp afetle mücadeleyi hedef alıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangınla mücadelesine gölge düşürmek isteyen bazı odakların Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili iddialarına yanıt verdi. Çelik, bu iddialara tepki gösterirken, "Malum çevreler, Türkiye’nin milli servet ve kazanımlarına düşmanlık ediyorlar ve aynı zamanda Türkiye’nin afetle mücadelesini de hedef alıyorlar." dedi.

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