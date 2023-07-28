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Başkan Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu.

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