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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

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