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Başkan Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu!

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Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Başkan Erdoğan’dan BAE Devlet Başkanı’na taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

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