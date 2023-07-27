Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı. Yapılan açıklamada; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama şöyle:
"1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası;
GÖREVDEN ALINAN İSİMLER
Başkan (Guvernör) Yardımcısı Emrah ŞENER,
Başkan (Guvernör) Yardımcısı Taha ÇAKMAK,
Başkan (Guvernör) Yardımcısı Mustafa DUMAN, görevden alınmış,
GÖREVE YENİ ATANAN İSİMLER
Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Osman Cevdet AKÇAY,
Başkan (Guvernör) Yardımcılığına Fatih KARAHAN,
Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice KARAHAN, atanmıştır. "
CEVDET AKÇAY KİMDİR?
Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini almıştır. Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapi Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir. Şuanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde yol göstermektedir.
FATİH KARAHAN KİMDİR ?
1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini Kırklareli'nde tamamladı.
2000 - 2002 yılları arası Sivas Belediyesi halk ekmek fabrikası müdürlüğü görevinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında gıda üzerine faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu.
2012 yılından itibaren gıda üzerine faaliyet gösteren kendi işletmesini kurdu.
Milli Görüş Hareketi ile MGV sayesinde ortaokul dönemlerinde tanıştı ve teşkilatın her kademesinde görev aldı. Okuma salonu, okul, mahalle ve fakülte başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet partisi mahalle başkanlığı, merkez ilçe yöneticiliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Saadet partisi gençlik kolları başkanlığı, Saadet partisi Muğla İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra şuan Aydın Saadet Partisi il başkan yardımcılığı görevi sürdürüyor.
27. dönem Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2015 yılı Aydın Efeler belediye meclis üyeliği adaylığı, 2011 yılı Aydın Didim İl Genel Meclis üyeliği adaylık görevlerinde bulundu.
Evli 2 çocuk babasıdır.
Fatih Karahan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
HATİCE KARAHAN KİMDİR?
Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.
2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.
Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.
Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu.
2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.
TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanıdır.
2014 senesinde Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı.
2014 senesinden bu yana Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlanmaktadır.
2016 senesinde "Yılın Ekonomi Yazarı" seçildi.
2017 senesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu danışmanı oldu.
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