İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer'deki ofislerde çalışıyorlar

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş'tan flaş bir iddia geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bir parti kurma hazırlığı içinde olabileceğini ifade ederken "Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın." dedi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu iş için Maslak ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tuttuğunun bilgisine de verdi. İşte detaylar...