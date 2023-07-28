28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer'deki ofislerde çalışıyorlar

İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası! Maslak ve Sarıyer'deki ofislerde çalışıyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2023 01:29
14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu hakkında CHP'ye yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş'tan flaş bir iddia geldi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bir parti kurma hazırlığı içinde olabileceğini ifade ederken "Hiç kimse CHP'nin oyları oturduğu koltuktan kendine başka bir koltuk yaratmaya kalkışmasın." dedi. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu iş için Maslak ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tuttuğunun bilgisine de verdi. İşte detaylar...
İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası
İmamoğlu yeni parti kuracak iddiası
CHP’deki koltuk kavgası ve ihraçlar A Haber’de!
CHP'deki koltuk kavgası ve ihraçlar A Haber'de!
Merkez Bankası’na kritik atamalar!
Merkez Bankası'na kritik atamalar!
Hulki Cevizoğlu’ndan İmamoğlu’na sert sözler
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Ekrem İmamoğlu yarın adaylığını açıklayabilir
Ekrem İmamoğlu yarın adaylığını açıklayabilir
Açık Deniz Teknolojileri Merkezi!
Açık Deniz Teknolojileri Merkezi!
İstanbul’da terör operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
Bina dayanıklılık başvurusunda düşüş!
Tahıl koridorunda Rusya’nın talebi ne?
Tahıl koridorunda Rusya'nın talebi ne?
Dünyayı bekleyen büyük felaket!
Dünyayı bekleyen büyük felaket!
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
YKS’de tercihler nasıl yapılmalı?
YKS'de tercihler nasıl yapılmalı?
Daha Fazla Video Göster