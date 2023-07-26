CHP’nin bitmeyen fon aşkı! Skandal zirve yaptı bir kanalın ismi daha ortaya çıktı! Bomba iddia...

KENDİNE AÇILAN DAVAYI DELİL GÖSTERDİ

Feyzan, CHP tarafından kendisine açılan dava dosyasındaki ifadeleri de delil olarak gösterdi. Feyzan'ın paylaşımında ve dava dosyasında ise şu ifadeler yer alıyor: "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum?" Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!

Buyrun!: "Anka ve KRT TV her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir"