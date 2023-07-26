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CHP'nin bitmeyen fon aşkı! Skandal zirve yaptı bir kanalın ismi daha ortaya çıktı! Bomba iddia...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2023
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CHP’nin bitmeyen fon aşkı! Skandal zirve yaptı bir kanalın ismi daha ortaya çıktı! Bomba iddia...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde fondaş Halk TV ile yapılan sözleşmesinin fesih edilmesi siyaset gündemine bomba gibi düşerken kamuoyunda tepki topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem başka kanallarla da anlaşmalarının olduğunu ifade etmesinin ardından kanalın ismi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Seçimlerden ağır bir yenilgi alarak çıkan CHP'de sular bir türlü durulmazken, sözde bağımsız muhalefet medyasıyla olan parasal ilişkiler ağı ortaya saçılmaya devam ediyor.

CHP'nin fondaş kanal Halk TV ile olan sözleşmelerini feshetmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşı hamle yaparak Halk TV'ye verdiği desteği çekme kararı aldı.

EREN ERDEM'DEN YENİ İTİRAF

Yaşanan skandalın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem katıldığı canlı yayında Halk TV ile yapılan ticari anlaşmanın sona erdirilmesi ile ilgili soruya yanıt verirken yeni bir skandala daha imza attı.

"ANLAŞTIĞIMIZ BAŞKA KANALLAR DA VAR"

Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını kabul eden CHP'li Eren Erdem, "Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal. Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam" ifadelerini kullandı.

CHP'DE YENİ SKANDAL

CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini sonlandırmasının yankıları sürerken, skandalın boyutu KRT TV'ye de uzandı. Gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin KRT TV'yi de fonladığını iddia etti.

KENDİNE AÇILAN DAVAYI DELİL GÖSTERDİ

Feyzan, CHP tarafından kendisine açılan dava dosyasındaki ifadeleri de delil olarak gösterdi. Feyzan'ın paylaşımında ve dava dosyasında ise şu ifadeler yer alıyor: "CHP'nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV!!! Nereden mi biliyorum?" Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar!

Buyrun!: "Anka ve KRT TV her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir"

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