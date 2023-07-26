Kavurucu gün sonrası hava nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı...

SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.