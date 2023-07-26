26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kavurucu gün sonrası hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...

Kavurucu gün sonrası hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
Kavurucu gün sonrası hava nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu çok sayıda ilde sıcaklıklar rekor yüksekliklere ulaştı. İstanbul'da da kavurucu bir sıcak etkili olurken vatandaşlar gün içinde dışarıda durmakta zorlandı. Peki bu kavurucu gün sonrası hafta boyu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne özel yapılan yüksek sıcaklık uyarıları sonrası gün boyu Türkiye genelinde kavurucu bir sıcaklık etkili oldu.

SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.

Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.

İZMİR DE 42 DERECEYİ GÖRDÜ

İzmir, bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 derece gösterdiği kentte, meydan ve sokaklar diğer günlere göre boş kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte buldu.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA