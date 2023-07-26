Kavurucu gün sonrası hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu çok sayıda ilde sıcaklıklar rekor yüksekliklere ulaştı. İstanbul'da da kavurucu bir sıcak etkili olurken vatandaşlar gün içinde dışarıda durmakta zorlandı. Peki bu kavurucu gün sonrası hafta boyu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne özel yapılan yüksek sıcaklık uyarıları sonrası gün boyu Türkiye genelinde kavurucu bir sıcaklık etkili oldu.
SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI
İstanbul'da etkisini artıran hava sıcaklığı kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile şehrin işlek noktalarında sakinlik gözlendi.
Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.
Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde sıcaklık 37 dereceyi aşarken hissedilen sıcaklık da 40 derecenin üzerine çıktı.
İZMİR DE 42 DERECEYİ GÖRDÜ
İzmir, bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 derece gösterdiği kentte, meydan ve sokaklar diğer günlere göre boş kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte buldu.
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