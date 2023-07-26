26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi

CHP'de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
CHP’de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi

Son dakika haberine göre CHP'de ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıktı. Özcan, CHP'den ihraç edildi.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu paralel CHP'nin ifşa olması ile sarsılırken bir yandan da Tanju Özcan meselesi gündeme geldi.

ÖZCAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Bugün toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den uzaklaştırılan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirirlerinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜDÜ
Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirlerde bulunan Özcan koltuk fırlatarak istifa çağrısı yaptı.

SES KASETİNİ PATLATTI
Eleştirilerini sosyal medya hesabından da sürdüren Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.

"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydına Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
Kimsenin maşası olmayacağını savunan Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.

CHP’de Tanju Özcan kararı! İhraç edildi CHP'DE TANJU ÖZCAN KARARI! İHRAÇ EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki
CHP’de gerçekler bir bir günyüzüne çıkıyor!
Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Zavallısın...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA