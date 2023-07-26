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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni: Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog!

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni: Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında geçen samimi diyalog, renkli anlara sahne oldu. İşte görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan, mezun olan polislerin Türkiye'nin dört bir yanında milletin güvence kaynağı olacağını ifade ederek, velilere teşekkür etti, şehitleri andı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile mezun öğrencilerin aileleri de katıldı.

YAŞ KÜTÜĞÜNE PLAKET

Törende, Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulunu birincilikle bitiren Murat Dilek, yaş kütüğüne plaket çaktı.

MEZUNLARA DİPLOMALARI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Dereceye giren mezunlara diplomaları Başkan Erdoğan tarafından verildi.

Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın dua ettiği törende, mezunlar yemin edip, tören geçişi yaptı.

TÖRENDE RENKLİ ANLAR

Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında geçen samimi diyalog, renkli anlara sahne oldu.

İşte Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog...

Komiser Yardımcısı: Komiser Yardımcısı Alisa Endonezya arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
Başkan Erdoğan: Benden (Endonezya'da Devlet Başkanı) Widodo'ya selam.
Komiser Yardımcısı: Sağ olun.
Başkan Erdoğan: Ne zaman gidiyorsun?
Komiser Yardımcısı: Bu ayın 29'unda
Başkan Erdoğan: Seçimlere oradasın yani.
Komiser Yardımcısı: Evet efendim.
Başkan Erdoğan: Endonezya'ya selam, tamam mı?
Komiser Yardımcısı: Sağ olun Cumhurbaşkanım.

(FOTOĞRAFTA : Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo aynı karede)

Mezuniyet töreninde ilginç diyalog MEZUNİYET TÖRENİNDE İLGİNÇ DİYALOG

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