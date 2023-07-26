Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni: Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog!

İşte Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog...



Komiser Yardımcısı: Komiser Yardımcısı Alisa Endonezya arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

Başkan Erdoğan: Benden (Endonezya'da Devlet Başkanı) Widodo'ya selam.

Komiser Yardımcısı: Sağ olun.

Başkan Erdoğan: Ne zaman gidiyorsun?

Komiser Yardımcısı: Bu ayın 29'unda

Başkan Erdoğan: Seçimlere oradasın yani.

Komiser Yardımcısı: Evet efendim.

Başkan Erdoğan: Endonezya'ya selam, tamam mı?

Komiser Yardımcısı: Sağ olun Cumhurbaşkanım.

(FOTOĞRAFTA : Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo aynı karede)