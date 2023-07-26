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Son dakika | İstanbul Beykoz'da korkutan orman yangını

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Son dakika | İstanbul Beykoz’da korkutan orman yangını

Son dakika haberi...Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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