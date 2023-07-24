24 Temmuz 2023, Pazartesi
CHP'de kavga sürüyor! Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "temiz biri" söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum
CHP'de değişim krizi devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında söylediği "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğumda görevi devredeceğim" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki göstererek "Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:49
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