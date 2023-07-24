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Haberler Galeri CHP'de kavga sürüyor! Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "temiz biri" söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

CHP'de kavga sürüyor! Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "temiz biri" söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

CHP'de değişim krizi devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında söylediği "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğumda görevi devredeceğim" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki göstererek "Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 14:49
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CHP’de kavga sürüyor! Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışmaları sıcaklığını korurken, Bolu'dan Ankara'ya "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatan Bolue Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de kavga sürüyor! Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde değişim tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim" ifadesini kullanmıştı.

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CHP’de kavga sürüyor! Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

Tanju Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çıkışına tepki gösterdi.

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CHP’de kavga sürüyor! Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

"KENDİNİZ HARİÇ HEPİMİZİN GEÇMİŞİNDE BAŞKA TÜRLÜ KİRLİ İŞLER Mİ VAR?"

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Basında yaygın olarak çıkan açıklamanızda "CHP'de adı akçeli işlere karışmamış, geçmişi temiz birisi çıkarsa hemen görevi devredeceğim" demişsiniz.

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CHP’de kavga sürüyor! Tanju Özcan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun temiz biri söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

1,5 milyon CHP üyesi var, çok sayıda Belediye Başkanı ve Milletvekili var. Kendiniz hariç hepimizin geçmişinde akçeli veya başka türlü kirli işler mi var demek istiyorsunuz?