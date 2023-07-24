CHP'de kavga sürüyor! Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "temiz biri" söylemine tepki: Bu cümlelerinizi hazmedemiyorum

CHP'de değişim krizi devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları toplantısında söylediği "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğumda görevi devredeceğim" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki göstererek "Ben kendi adıma bu cümlelerinizi hazmedemiyorum. Partinin Belediye Başkanları ve Milletvekilleri ile ilgili bildiğiniz bir şeyler varsa da bunu kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.