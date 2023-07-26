CHP'de değişim kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğunu sağlamlaştırmak için yeni hamle! Olaylı PM'de rest: Bu toplantıda yeriniz yok
CHP'de seçimlerin ardından başlayan değişim dalgası, parti içi darbe toplantısı yapacak düzeye geldi. Koltuğu bırakma niyetinde olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "değişim" görüşünün savunucusu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilk kez hafta sonu yapılan toplantıda yüzleşmişti. Karşılıklı restleşmelerin yaşandığı toplantı sonrası ipler kopma noktasına gelirken, Kılıçdaroğlu'nun bugün yeni vekillerle yapacağı toplantıda koltuğunu sağlamlaştırmak için yeni adımlar atacağı öğrenildi. CHP'de ayrıca Kılıçdaroğlu ile "değişim" toplantısına katılanlar arasında da MYK restleşmesi yaşandı. Olaylı Parti Meclisi (PM) toplantısında Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'a "bu toplantıda yeriniz yok" mesajı verildi.
CHP'de kavga ve kaos bitmiyor. Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanmaya başlarken, CHP liderine karşı parti içerisinde "değişim" hareketi başlatıldı. Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında seçim sonrası karşılıklı restleşmeler başlarken, ipler kopma noktasına geldi.
GİZLİ TOPLANTI İLE PARTİ İÇİ DARBE HAZIRLIĞI
CHP'de Ekrem İmamoğlu öncülüğünde Özgür Özel, Engin Altay, Gökhan Günaydın gibi Kılıçdaroğlu'nun yakınında bulunan isimler "parti içi darbe toplantısı"nda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmeye planlayan ekip, sosyal medyaya sızan görüntülerin ardından ifşa oldu.
"Değişim" ekibinin manifestosunu Bülent Tezcan'ın yazdığı, örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl'ün ayarladığı, Parti Meclisini ise Gökhan Günaydın'ın organize ettiği ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkat çekti.
SIZAN VİDEO SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZDAĞI
Görüntülerin ifşa olmasının ardından CHP karışırken, Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda toplantı ile ilgili olarak "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
Kılıçdaroğlu gözdağı vermesinin yanı sıra toplantıda bulunan ve İmamoğlu'na yakın isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da üzerini çizdi. CHP Genel Başkanı, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.
ZOOM TOPLANTISI SONRASI İLK ÇİZİK GÖKHAN GÜNAYDIN'A
Konuyla ilgili bilgi aktaran CHP yandaşı gazetecilerden İsmail Saymaz, yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ve Özgür Özel'i kapsamadığını iddia etti. Bu durumun İmamoğlu'na açık mesaj olduğunu belirten Saymaz, konuştuğu CHP'li bir ismin şunları söylediğini aktardı: Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?
Özel'e ceza verilmeme nedeni olarak ise toplantıda söz almaması gösterildi.
GÜNAYDIN GERİ ADIM ATMADI
Bu gelişmeler sonrası MYK toplantısına katılması yasaklanan Gökhan Günaydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile restleştiği ve MYK'ya katılma konusunda geri adım atmadığı kulislere yansıdı. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi de konuyu köşesine taşırken, "Gökhan Günaydın, geri adım atmıyor. MYK toplantısına katılacağını söylüyor. Neyse, sonunda Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Bugün yapılacak olan MYK toplantısına katılması bekleniyor" şeklinde konuştu.
CHP'DE OLAYLI PM
Diğer yandan geçtiğimiz gün yapılan CHP PM toplantısının da olaylı geçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini belirlemek için kurulan ve CHP'lilerden oluşan komisyonu suçladığı ve "Ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazdılar." dediği ortaya çıktı. Bu sözler sonrası Veli Ağbaba'nın topa girerek, "Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı iddia edildi.
"HAİNLER! BU UTANÇ VERİCİ"
Toplantıda ayrıca Ekrem İmamoğlu ve ifşa olan toplantıya katılanlar için "hainler" ifadesinin kullanıldığı kulislere yansıdı. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre toplantıda PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, "Hainler" diye bağırırken, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol değişim yanlısı olmalarına rağmen Özgür Özel ve Gökhan Günaydn'a sert eleştiriler yöneltip toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, "Bu utanç vericidir" diye bağırdı ve istifalarını istedi. Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KOLTUĞU SAĞLAMLAŞTIRMA HAMLESİ
Öte yandan değişim organizasyonuna karşı hamleler yapmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yeni vekillerle yapacağı toplantıda koltuğunu daha da sağlamlaştırmak için adımlar atacağı öğrenildi. Parti için kulis bilgilerine yansıyanlara göre CHP Genel Başkanı'nın toplantıda "Lider benim" mesajının altını bir kez daha çizeceği ve değişim grubunun yapacağı yeni hamlelere karşı stratejiler geliştireceği belirtildi.
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