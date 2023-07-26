CHP’de değişim kavgası! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğunu sağlamlaştırmak için yeni hamle! Olaylı PM’de rest: Bu toplantıda yeriniz yok

SIZAN VİDEO SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖZDAĞI

Görüntülerin ifşa olmasının ardından CHP karışırken, Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda toplantı ile ilgili olarak "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

Kılıçdaroğlu gözdağı vermesinin yanı sıra toplantıda bulunan ve İmamoğlu'na yakın isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da üzerini çizdi. CHP Genel Başkanı, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.