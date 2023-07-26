İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonla ilgili ayrıntıları canlı yayında aktardı. İşte Almaçayır'ın söyledikleri:

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı önemli bir operasyon söz konusu. İstanbul'da sansasyonel eylem peşinde olan 2 PKK terör örgütü mensubu gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili paylaşımında detayları ortaya koydu. Özellikle Fatma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde uzun süre faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fatma Al Musa'nın 2011 yılı içerisinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve burada da faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla ülkemize girdikten sonra Hakkari/Şemdinli'de örgüt adına faaliyet gösterdiği sırada TSK'nın bölgede süreklilik gösteren İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil'e kaçtığı belirtildi.

2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.