26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yapılan bir operasyon kapsamında sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo isimli teröristlerin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

Fatıma Al MUSA isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;
2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmiştir.

Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;
2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, operasyonla ilgili ayrıntıları canlı yayında aktardı. İşte Almaçayır'ın söyledikleri:
İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı önemli bir operasyon söz konusu. İstanbul'da sansasyonel eylem peşinde olan 2 PKK terör örgütü mensubu gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili paylaşımında detayları ortaya koydu. Özellikle Fatma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde uzun süre faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fatma Al Musa'nın 2011 yılı içerisinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve burada da faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Yasa dışı yollarla ülkemize girdikten sonra Hakkari/Şemdinli'de örgüt adına faaliyet gösterdiği sırada TSK'nın bölgede süreklilik gösteren İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil'e kaçtığı belirtildi.

2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA