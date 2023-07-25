İmamoğlu'nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! 'Katılımcı' Kemal Kılıçdaroğlu muydu?
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Ekrem İmamoğlu başlattığı değişim hareketi sonrası yaptığı darbe toplantısıyla adeta Bay Kemal'e meydan okudu. Bu görüntüler siyaset gündemine bomba gibi düşerken toplantının kimin tarafından sızdırıldığı ve toplantıdaki "katılımcı" adlı kullanıcının kim olduğu merak konusu oldu. Gazeteci Mustafa Ertekin yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketi başlatırken sosyal medyaya düşen ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı yapılan toplantı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.
Videoda yer alan katılımcı isimli kişinin kim olduğu merak konusu olurken A Haber ekranlarında Gazeteci Mustafa Ertekin çarpıcı bir iddiada bulundu.
KATILIMCI BELKİ DE KILIÇDAROĞLU
Burada bu toplantının sızdırılmasının kime yaradığına bakmak gerekiyor. İmamoğlu 200'den fazla toplantı yaptığını söyledi. Orada bir katılımcı vardı. Bu katılımcı belki de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
HABERİNİN OLMAMASI İMKANSIZ
Özgür Özel, Onursal Adıgüzel ve isimlerin olduğu bir toplantıdan genel başkanın haberinin olmaması gibi bir durum olamaz. Çünkü toplantıya katılan isimlerin çoğu Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA...
Burada kontrollü bir muhalefet vardı. Tüm başarısızlık Kılıçdaroğlu'na kesildi ve Kılıçdaroğlu bundan rahatsız oldu. İmamoğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya götürme çabası bardağı taşıran son nokta oldu.
KELLE ALMASI GEREKİYORDU
Kılıçdaroğlu olaydan haberdar olunca parti meclisini toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'ndan habersiz olması mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun A takımının İmamoğlu'nun kontrolü altına girmiş olması sonrası Kılıçdaroğlu'nun kelle alması gerekiyordu onu da yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TCKN'deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...
- Kısa çalışma ödeneği deprem uzatıldı mı? 2023-2024 depremzede KÇÖ ne kadar süreyle uzatıldı, kaç TL, ne kadar?
- Lise kayıt tarihleri 2023-2024 | MEB Lise kayıtları başladı mı, ne zaman? Gerekli belgeler neler, nasıl yapılır?
- KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları açıklandı mı?
- Emekliye Memura %35+10+15+10'luk yeni zam düzenlemesi! Toplu sözleşmeyle 4C'ye +8.077 TL seyyanen artış! 139 maddelik ek iyileştirme...
- Misafirinizi çatır çatır çatlatacak köfte tarifi! Yedikçe kıskanacak, hem basit hem enfes
- Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
- Karpuz kabuklarını böyle pişirin, kıyır kıyır tüketin! Bu çıtır lezzetle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!
- Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...
- YKS 2023 tercih takvimi | Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman? Ek puanlı yerleştirme nedir?
- Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?