İmamoğlu’nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! ’Katılımcı’ Kemal Kılıçdaroğlu muydu?

KATILIMCI BELKİ DE KILIÇDAROĞLU

Burada bu toplantının sızdırılmasının kime yaradığına bakmak gerekiyor. İmamoğlu 200'den fazla toplantı yaptığını söyledi. Orada bir katılımcı vardı. Bu katılımcı belki de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.