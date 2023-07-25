25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu'nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! 'Katılımcı' Kemal Kılıçdaroğlu muydu?

İmamoğlu'nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! 'Katılımcı' Kemal Kılıçdaroğlu muydu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
İmamoğlu’nun darbe toplantısına ilişkin çarpıcı iddia! ’Katılımcı’ Kemal Kılıçdaroğlu muydu?

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Ekrem İmamoğlu başlattığı değişim hareketi sonrası yaptığı darbe toplantısıyla adeta Bay Kemal'e meydan okudu. Bu görüntüler siyaset gündemine bomba gibi düşerken toplantının kimin tarafından sızdırıldığı ve toplantıdaki "katılımcı" adlı kullanıcının kim olduğu merak konusu oldu. Gazeteci Mustafa Ertekin yaşananları A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim hareketi başlatırken sosyal medyaya düşen ve adeta Kılıçdaroğlu'na karşı darbe hazırlığı yapılan toplantı görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM: ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

Videoda yer alan katılımcı isimli kişinin kim olduğu merak konusu olurken A Haber ekranlarında Gazeteci Mustafa Ertekin çarpıcı bir iddiada bulundu.

KATILIMCI BELKİ DE KILIÇDAROĞLU

Burada bu toplantının sızdırılmasının kime yaradığına bakmak gerekiyor. İmamoğlu 200'den fazla toplantı yaptığını söyledi. Orada bir katılımcı vardı. Bu katılımcı belki de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.

HABERİNİN OLMAMASI İMKANSIZ

Özgür Özel, Onursal Adıgüzel ve isimlerin olduğu bir toplantıdan genel başkanın haberinin olmaması gibi bir durum olamaz. Çünkü toplantıya katılan isimlerin çoğu Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA...

Burada kontrollü bir muhalefet vardı. Tüm başarısızlık Kılıçdaroğlu'na kesildi ve Kılıçdaroğlu bundan rahatsız oldu. İmamoğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya götürme çabası bardağı taşıran son nokta oldu.

KELLE ALMASI GEREKİYORDU

Kılıçdaroğlu olaydan haberdar olunca parti meclisini toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'ndan habersiz olması mümkün değil. Kılıçdaroğlu'nun A takımının İmamoğlu'nun kontrolü altına girmiş olması sonrası Kılıçdaroğlu'nun kelle alması gerekiyordu onu da yaptı.

’Katılımcı’ Kemal Kılıçdaroğlu muydu? 'KATILIMCI' KEMAL KILIÇDAROĞLU MUYDU?

Kerimoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na büyük salvo

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA