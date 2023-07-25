Başkan Erdoğan'dan darbe anayasası mesajı: İçimize sindiremiyoruz
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Ankara'da Hakim ve Savcılar Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada sivil anayasa mesajı verirken "Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Hedefimizde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak var. " dedi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde konuşuyor. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Hedefimizde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak var. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Bugün kura çekerek göreve başlayacak 1102 arkadaşımızı tebrik ediyorum. Şu an Türkiye safında toplam 22 bin 122 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü törenle bu sayıyı 123 bin 923'e çıkarmış oluyoruz. Şehir Mehmet Kiraz savcımızın yükselttiği sancağı sizler yükselteceksiniz. Türkiye'nin 4 bir yanında fedakarca görev yapan adalet teşkilatının tüm fertlerine teşekkürlerimi iletiyorum.
Milletimizin gözünde adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz her değişiklikle ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartlarımızı daha da yükselttik. Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütün üzerinde inşa edeceğimizi söyledik. Aradan geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadakatle bağlı kaldık. Reformları ve projeleri yürürlüğe geçirdik.
"YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK"
Merdiven altlarında adalet dağıtılan kötü manzaralar son verdik. İnşa ettiğimiz 280 modern adalet sarayıyla bu alandaki en önemli eksiklikleri giderdik. Mahkeme sayılarımızı adli yargıda %95, idari yargıda %45 oranında artırdık. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem de hızlandırdık. Hukuk yargılarına elektronik duruşma sistemini kazandırdık. Yıllardır demokratikleşme adına dillendirilen asgari yargıyı kaldırarak asgari suçların sivil mahkemelerde görülmesini yine biz sağladık. Vatandaşlarımızın şikayetler nedeniyle soruşturmaya uğramaması için lekelenmeme hakkını güçlendirdik. Vergi suçları, bilişim suçları, kamulaşma davaları gibi birçok alanda yeni ihtisas mahkemeleri kurduk.
Adalet teşkilatımızın mali ve özlük haklarıyla ilgili beklentilerini karşıladık. Adalet personeline nöbet ücreti imkânı sunduk. Gelen talepler doğrultusunda hâkim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.
Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız. Attığımız tüm bu adımların müspet yansımalarını farklı alanlarda görüyoruz. Adalette memnuniyet oranının yükselmesinin 21 yılın boşa gitmediğinin bir delili olarak görüyoruz.
6 Şubat deprem felaketi sonrası adalet teşkilatımız süratle organize oldu. Bölgede bine yakın hakim ve savcı görevlendirildi. Deprem bölgesinde görev yapan Hakim ve savcılarımız ile personelimizi buradan canı gönülden tebrik ediyorum.
"ÖNCELİKLERİMİZİN EN BAŞINDA TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK VAR"
Türkiye'nin darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı içimize sindiremiyoruz. Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. Önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Tuttuğumuz tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimizden yürekten inanıyorum.
Su uyu FETÖ uyumaz. Yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Ahlaka, hukuka asla uymayan yargıyı bir amaç uğruna kullandılar. Benim 2 korumamı şehit ettiler. Eğer yakalayabilselerdi bizi de şehit edeceklerdi. Ama rabbim fırsat vermedi. Bizleri yakalayamadılar. Ama 10 binler bizi Yeşilköy'de karşıladı, Bay Bay Kemal tankların korumasında Bakırköy'de çayını içti. Orada FETÖ'cular bizi yakalayıp şehitlerimizin izine bizi de koysalardı kendisi sanırım zil çalıp oynardı. Terör örgütleriyle mücadelemiz artarak devam edecek
Her iki menfur hadisede de milletimizin kurumları yara almıştır. Adli teşkilatımızın kendine gelmesi belli bir süre almıştır. Darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren yargı camiamız hemen harekete geçerek millete karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir.
Öyle meslekler vardır ki hem kamu düzenini hem de toplumsal barışı doğrudan etkilemesi sebebiyle çok daha özel bir konuma sahiptir. Bu mesleklerin, hakim, hekim hakem olduğunu görürsünüz. Bu 3 meslek grubunun görevlerini yerine getirmemesi, toplumda infial meydana getirir.
Bu meslekleri deruhte edenlerin kariyeri, vicdanlarıdır. Kazançları itibarlarındadır. Hedefleri hak ile hakikatin zedelenmesine mani olmaktır. Vereceğiniz kararlarla isimlerinizi milletimizin kalbine yazdıracağınızdan asla şüphe duymuyorum. Bugün çekeceğiniz kura ile meslek hayatınızda artık kritik bir eşiği aşıyorsunuz. Türk milleti adına karar verecek bir makama adınızı veriyorsunuz.
"SOSYAL MEDYADA CÜBBE GİYİP AHKAM KESENLER ASLA BİZİM REFERANSIMIZ OLAMAZ"
Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlük ilkesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Sizden sadece aklınızı vicdanınızı değil devlet, millet adına müessesenizi de korumanızı istiyorum.
Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla bizim referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır. Daha ileri gidiyorum hukuktur. Hukuk kanunun çok çok ötesindedir. O hakkı koruma altına alıyor. Kanun dediğin insanoğlunun yazdıklarıdır. Ama hukuk bunun ötesindedir. Sizin hedefleriniz asırlar boyunca ilimle, ahlakla oluşmuş zengin hukuk külliyatımızdır. Kararınızı verirken hiçbir gücün, hiçbir maddi gücün sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin. Parayı pulu her zaman bulursunuz ama unutmayın; Hak, hukuk bulunmaz. Sizlere güveniyorum. Her bir kardeşimin hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan en güzel şekilde görevini ifa edeceğine inanıyorum.
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