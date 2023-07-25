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CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül'e Meclis'te yumruklu saldırı

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül’e Meclis’te yumruklu saldırı

Son dakika haberine göre CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası Meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.

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