İYİ Parti'de yine küfür skandalı! İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat da zehir zemberek sözlerle istifa etti: Parti için PKK'lıların sözleri daha önemli
8'li koalisyonun büyük ortağı İYİ Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı ağır yenilgi sonrası yaprak dökümü yaşamaya başlamıştı. Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali gibi isimler geçtiğimiz günlerde istifalarını vererek İYİ Parti ile yollarını ayırdı. İYİ Parti İl Disiplin Kurulu Üyesi Aslıhan Alkan Bat da istifa ettiğini belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
8'li koalisyon, Türkiye'yi yönetme hevesine kapıldı. Yuvarlak masanın etrafında defalarca kez toplandı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepsi hüsrana uğradı. Yenilginin ardından koalisyonun her partisinde kriz patladı.
Daha önce 'Kumar masasında olmam' diyerek masadan kalkan ancak sadece 3 gün sonra kararından vazgeçen Meral Akşener'ın partisinde birbiri ardına istifalar yaşandı.
BİR İSTİFA DAHA
Son olarak İYİ Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Av. Arb. Aslıhan Alkan Bat, partiden istifa edenler kervanına katıldı.
Sosyal medyadan İYİ Parti'ye gönderilmek üzere hazırladığı istifa yazısını sosyal medyada paylaşan Av. Arb. Aslıhan Alkan Bat, partideki çıkar ilişkilerini tek tek anlattı. İddiaları, ortalığı karıştırdı.
"PKK ÜYELERİNİN SÖZLERİ DAHA ÖNEMLİ"
Bat, "Parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bat'ın açıklamaları şu şekilde:
Çocukluktan beri tek hayali avukat olmak olan; hukuka ve ilkelerine sadık kalarak bir yaşam sürmek isteyen bir Türk kadını. Bu yazım bir istifa metnidir…
İyi Parti için elbette ki vazgeçilmez bir insan, bir kadın değilim; ama benden sonra geleceklere saadet temennisiyle tarihe not düşmek isterim.
Daha evvelden Seçim İşlerinde aldığım görevlerde de disiplin kurulu üyeliğinde de elimden geleni yaptım. Amaca odaklanıp, eksiklikler kapanır diyerek beklemede kaldım. İyiler kazanır, kötüler hak ettiğini bulur sandım.
Bilindiği üzere 2 Nisan 2023'te temayül oldu ve bu temayüldeki usulsüzlükleri, hileleri engellemekle görevlendirildim. Görevimi layığı ile yaptığım için herkesin içinde küfür yedim.
Kimsenin bir şey yapmadığı o gün, partide eksiklikler olduğunu anladım ve bunun için gerek yazılı gerek sözlü olarak her yere başvurdum. Bana küfredenlere karşı, bu parti haksızlıklara karşı kuruldu, üstelik lideri de bir kadın, bir kadına sinkaflı bir küfrün affı olmaz sandım.
Disiplin süreci, sudan sebeplerle ve açık yalanlarla işletilmedi. Genel Başkana ulaşmaya çalıştık, başarılı olamadık. Seçim sürecinde disiplin sürecinin yavaşlığı seçim sürecinden dolayıdır dedim ve bekledim.
Ancak anladım ki beklemek nafileymiş, İYİ Parti'de kadına hakaret, küfür ödüllendiriliyormuş. Hoş, Allah büyük ya, hakaretlerin karşılığında ilahi adaletin vuku bulduğu oldu. Vekillik hırsından gözü dönenlerin 2 oyla tüm planları yerle bir oldu. En azından ona mutluyum…
Bana yapılan hakaretin karşılığını beklerken komik ayak oyunlarıyla güya sürüldüm. Amacın seçimi kazanmak değil de koltuğu korumak olduğunu o zaman anladım.
Yine sistemimiz çöktü, sandıklardaki görevlilerin ekseriyetine sahip çıkılmadı ve seçim sonuçları da sisteme girilmeyince sonuçları televizyondan izledik. Sonrasında işini yapamayanların koltuklarını koruduklarını gördük. Anladım ki, kazanmaktan anladığımız şeyler farklıymış.
O arada partinin kurucusu Neslihan Seven'in başına gelen mağduriyet -ki ayrıntısına çok girmeyeceğim, şahsi meseledir- sebebiyle bir süre avukatlığını yapmışsam da bir süre sonra istifa etmem istendi. Oysa kimse işin iç yüzünü öğrenmek istemedi.
Kimse, Neslihan Seven'le ilgili bu iddiaların ve saldırıların kaynağı nedir, nasıl böyle saldırı olur demedi.
Yani parti için PKK üyelerinin sözleri parti kurucusunun sözlerinden önemli hale geldi.
Herhalde yanlış bilgilendirildi dedik ve yine sustuk. Ancak gelinen noktada anladık ki memleketteki istibdat havasından daha büyüğü partinin içinde var.
Anlamadığım şu; dün partide rüşvet var, şunlar şunlar hırsız, ben bunlara karşı geleceğim istifa edeceğim diyenler, bugün makam sahibi oldu diye sustu. Sizler süreç bitince, koltuklarınızdan kalkınca ne olacak?
Sayın genel başkana ağır hakaret edenler bugün milletvekili oldu diye sustu. Bu kişilerin ülkeye ne katkısı olacak? Oysa ben bir kere bile görmediğim konularda yorum yapmamışken, dedikoduyla değil de çata çat, hukukçu kimliğimle konuşmak isterken susturuldum.
Anladım ki, bu parti dedikoducuların partisi halini almış.
Bu sebeplerle İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.
İYİ PARTİ ERİYOR!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası terör destekli 8'li koalisyonun büyük ortaklarından İYİ Parti'de üst düzey istifalar geldi. Seçim hezimetinin hemen ardından partisinden zehir zemberek açıklamalarla istifa eden isimleri sizler için derledik.
Bunlardan en yakın istifa eden isim Ersönmez Yarbay.
Yarbay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti içerisinde putlaştırıldığını ifade ederek şunları söyledi:
Kurucularından olduğum İyi Parti'den; Parti yönetimindeki istikrarsızlık ve zikzak yapılması,kurumsallaşmanın olmayışı ve lideri putlaştırıcı tavırlar nedeniyle dün istifa ettim.
ERSÖNMEZ YARBAY KİMDİR?
Ersönmez Yarbay 1953 senesinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya geldi.
Lise mezuniyetinden sonra Ankara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Yarbay, 1977 senesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
Aynı Fakültede Sosyal Politika anabilim dalında yüksek lisans yaptı.
Kaymakam Vekilliği, Oğuzeli Belediye Başkanlığı, Antalya Valiliği Planlama Müdürlüğü, Özel Sektör Yöneticiliği görevlerinin yanı sıra, XX., XXII. Dönem Ankara Milletvekilliği yaptı.
Ayrıca Yarbay, 2007 senesinde Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu.
2017 senesinde İyi Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
"BİRAZ ZEKA LAZIM"
Parti rozetini Meral Akşener'in taktığı İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Keçeciler istifa etti. Keçeciler yaptığı açıklamadai İYİ Parti'nin tarih olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
MURAT KEÇECİLER: İYİ PARTİ TARİH OLDU
Keçeciler istifasına ilişkin şunları söyledi;
"İYİ Parti'deki arkadaşların kafası karışık. İYİ Parti Konya İl Başkanı Kadir Ulusoy genel merkeze rağmen başkan seçildi. Siyaset duygularla yapılır, ideallerle yapılır ama biraz da zekâ katmanız gerek. Bugünkü siyaset tarlasının temizlenmesi gerekiyor.
Ne yazık ki bu sistemde vasıfsız ve çapsız siyaset ve siyasetçiler çıkıyor. Sayın Akşener altılı masadan kalktığında yaptığı açıklamada, 'Ya tarih yazacaklarını ya da tarih olacaklarını' söylemişti. Seçimlerde de İYİ Parti 'tarih yazacağız' sloganını kullandı, netice itibariyle seçimler kaybedildiğine göre İYİ Parti tarih oldu.
Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyaç var dedik. Birçok proje sunduk Genel Merkeze, kabul görmedi. Ben İYİ Parti'de siyaset yapamayacağımı anladım. 'Kaybedilecek bir kavganın sebebi biz olmayalım' dedik. İstifa ediyorum."
SOSYAL MEDYADAN YAYINLADIĞI VİDEO İLE İSTİFA ETTİ
İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile partiden istifa ettiğini açıkladı.
Yıldız partisinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı:
Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.
Sebebi kişisel değil, sistemsel...
Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.
Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…
Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!
TAYLAN YILDIZ KİMDİR?
Vedat Taylan Yıldız, 7 Mayıs 1980 yılında İzmir'de doğdu. Röntgen teknisyeni anne ve doktor babanın çocuğudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okudu. Üniversite sınavı Türkiye 31.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden 2001 yılında mezun oldu.
Endüstri mühendisliği alanında Massachusetts Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve 2003 yılında Stanford Üniversitesi'nin işletme doktorasının pazarlama programına kabul edildi. Doktora eğitimi srasında Google firmasında yöneticilik yaptı.
İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener ile tanışan Yıldız, partinin kuruluşunda görev aldı ve genel başkan yardımcısı oldu.
PARTİSİZ MUHALEFET
Geçtiğimiz hafta yine İYİ Parti kurucularından Ahat Andican da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyurmuş şu sözleri kullanmıştı:
Andican yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Değerli Dostlar,
Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum.
Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hâkim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye'siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.
Meclisin 27. Dönemi boyunca yüzlerce TV programına çıkmış, bazı meclis konuşmaları sosyal medyada bir milyondan fazla izlenmiş, seçim bölgelerinde cadde, mahalle, sokak ve ev düzeyinde saha çalışmaları yapmış bir milletvekili olarak İYİ Partiye gerektiği şekilde hizmet etmiş olduğuma inanıyorum. Kuşkusuz takdir yüce milletimizindir.
Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır.
Diğer taraftan oy için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir.
Bu nedenle "Partisiz Muhalefet" saflarına katılmış bulunuyorum.
Bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim.
Geçmiş yasama döneminde oylarıyla beni meclise taşıyan, takdirleriyle cesaretlendiren, yapıcı eleştirileriyle yol gösteren güzel yurdumun tüm insanlarına teşekkür ediyor, en içten sevgi, saygı ve esenlik dileklerimi sunuyorum.
Sağlıcakla kalın…
Prof. Dr. Ahat Andican.
E. Devlet Bakanı
ANDİCAN GİTTİ, PARTİ KARIŞTI
Andican'ın istifasına en sert tepki İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Andican'ı yerden yere vuran Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın" ifadelerini kullandı.
BİR İSTİFA DAHA GELDİ
İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Emine Küçükali de partiden istifa ettiğini açıkladı. Küçükali, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Genel İdare Kurulu ve Parti üyeliğimden istifama ilişkin açıklamamdır." ifadelerine yer verdi.
"Gelinen noktada, milletin ne istediği yerine "siyaset tanrılarına" kimlerin kurban verileceğini odaklandık." diyen Küçükali, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananlara tepki göstererek, "Özetle iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük." dedi.
İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER, GİK ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Yaşan gelişmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in GİK üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantı, parti genel merkezinin ek binasında yapıldı.
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