İYİ Parti'de istifa depremi! Tam 41 kişi daha açıklama yaparak ayrıldı: Uyarılarımız dikkate alınmadı
14 Mayıs'ta milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan İYİ Parti'de üst üste yeni istifalar yaşanmaya devam ediyor. Parti içindeki muhalif sesleri kesmeye çalışan Akşener bazı isimleri kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk ederken, İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden 41 kişi istifa kararı aldı. Yapılan ortak açıklamada ise "Uyarılarımız dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde tarihi hezimet yaşayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.
Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hazimetle kaybeden Millet ittifakı bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmeye başladı.
6 KİŞİ İÇİN KESİN İHRAÇ
Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın ve İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz'ın olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
ÜST ÜSTE YENİ İSTİFALAR
Diğer yandan partideki Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler de istifa ederken yeni istifalar da üst üste geliyor.
41 KİŞİ GÖREVDEN AYRILDI
İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti. Turgutlu Belediyesi Orta Park Tesisleri'nde bir araya gelen partililer, aldıkları karara ilişkin basın açıklaması yaptı.
"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"
Grup adına açıklamada bulunan İYİ Parti Turgutlu İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Karacaova, şunları kaydetti:
"Bizler Turgutlu İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri olarak kendi aramızda bir karar alma durumunda kaldık. İlçe Başkanlığının onaylamadığımız bir takım icraatları olmuştur. Yapmış olduğumuz uyarılarımızın bugüne kadar dikkate alınmaması sonucu yönetimden ayrılma kararı aldık. Bizler kesinlikle partiden ayrılmıyoruz. Davamıza ve genel başkanımıza sonsuza kadar bağlıyız. Kişisel olarak kimseyle sorunumuz yoktur. Bunun kesinlikle bilinmesini istiyoruz."
İlçe yönetim kurulu üyeleri ile delegelerden oluşan 41 kişi görevlerinden istifa ettiğini açıklandı.
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