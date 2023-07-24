Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası duyurdu: Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz! 115 bin vatandaş faydalanacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan önderliğinde, devletimiz ve milletimiz 6 Şubat'ta 11 ilimizde büyük yıkıma sebep olan 'asrın felaketi'nin yaralarını sarmaya devam ediyor. Kabine'nin sona ermesinin ardından konuşmasında 'kısa çalışma ödeneği'ne vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifetmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, sohbaharda konutların depremzede vatandaşlara teslim edilmeye başlayacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların sonucunda bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştı. Depremin yaraları devletçe ve milletçe ilk günden bu yana sarılmaya devam ediyor.
Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, depremzedelere müjdeli haberleri bir bir verdi.
"SONBAHARLA BİRLİKTE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan, "6 Şubat'ın meydana getirdiği felaket, fatura unutulabilir mi? Şehitlerimiz, gazilerimiz unutulabilir mi? Gerçekleştiği alan ve etkilediği nüfus bakımından tarihimizin en büyük afeti olan depremlerin üzerinden henüz 5,5 ay geçti. Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların enkazlarını tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgede 872 bin bağımsız bölüme sahip 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 180 bin civarında konut ve köy evinin inşa süresi başlamıştır. Hızla inşa çalışmalarına geçilmektedir. Şu an itibariyle köyevlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız."
"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ 3 AY SÜREYLE UZATIYORUZ"
"Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerinde dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Projeye 83 binden fazla başvuru oldu. Depremden hemen sonra ilan ettiğimiz mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerimizin yükünü hafifetmiştik. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız."
"ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK"
Zamana ve şartlara göre kullanılan araçlar farklılaşsa da menzile varmamız gereken hedefimiz değişmemiştir. Bu adımların faiz, kur ve enflasyon üzerindeki hedefleri ülkemizin olumlu gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorkuz. Bugünkü sıkıntıların üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hükümet olarak uyguladığımız ekonomi politikasını, dünyadaki benzer politikalardan ayıran çok önemli bir özellik vardır. Önceliklerimizin en başında istihdamın geliyor olmasıdır. Türkiye'nin maruz kaldığı onca sıkıntıya, saldırıya, felakete rağmen her alanda dimdik ayakta kalmasının gerisinde bu politika vardır. Ülkemiz ekonomisini sonuçlarla uğraşarak değil sebeplere inip onları ortadan kaldırarak büyüttük, geliştirdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. İstihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzenlemeyi sağlayacak tedbirleri alacak, sonuçlandıracak, ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak politika izliyoruz. Önümüze çıkan zorluklar var. Herşeyden önce sadece arz talep ilişkisi üzerine kurulu iktisadi teorilerin ülkemizde tam karşılık bulamadığı bir gerçektir.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI
Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.
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