Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası duyurdu: Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz! 115 bin vatandaş faydalanacak...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların sonucunda bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalmıştı. Depremin yaraları devletçe ve milletçe ilk günden bu yana sarılmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, depremzedelere müjdeli haberleri bir bir verdi.