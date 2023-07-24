24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da! Filistin-İsrail diplomasisi masada...

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da! Filistin-İsrail diplomasisi masada...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara’da! Filistin-İsrail diplomasisi masada...

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’da gerçekleşecek görüşme için Türkiye’ye ayak bastı. Görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Abbas’ın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA