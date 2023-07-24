CHP'de güç mücadelesi nasıl sonlanır? İmamoğlu'nun safına geçen Gökhan Günaydın'a Kılıçdaroğlu'ndan Zoom cezası

Ana muhalefet partisi CHP'de muhalifler bastırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu direniyor. Güç savaşlarının yaşandığı partide Kılıçdaroğlu en yakınındaki isimleri kaybetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da onlardan biri. Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.

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