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CHP'de güç mücadelesi nasıl sonlanır? İmamoğlu'nun safına geçen Gökhan Günaydın'a Kılıçdaroğlu'ndan Zoom cezası

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 15:23
Ana muhalefet partisi CHP'de muhalifler bastırıyor, Kemal Kılıçdaroğlu direniyor. Güç savaşlarının yaşandığı partide Kılıçdaroğlu en yakınındaki isimleri kaybetti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da onlardan biri. Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber ekibinden Özkan Özcan aktardı.
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