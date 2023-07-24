CHP’de yüksek tansiyon! Görevden almalar kesinleşti

CHP'Lİ YARKADAŞ: MUHALEFET ÖNEMLİ BİR ARGÜMANINI KAYBETTİ

CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "CHP'de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK'nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti." ifadelerine yer verdi.