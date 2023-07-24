CHP’de yüksek tansiyon! Görevden almalar kesinleşti
CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği “değişim” ekibi büyük bir şok yaşadı. CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları için toplandı. Ortalığın yangın yerine dönüştüğü partide görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedildi. CHP’li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "CHP’de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK’nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti." ifadelerine yer verdi.
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı.
CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları toplantıda değerlendirildi.
CHP "DEĞİŞİM" İSYETENLERE ŞOK
Gecenin geç saatlerine kadar devam eden toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "değişim" ekibi, istediği çoğunluğa ulaşamadı.
Görevden alınan başkanların göreve iadesi için ise 60 üyeli PM'de, üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekirken,
Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 red - 26 kabul
Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 red 30 kabul
Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 red 28 kabul
Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 red 31 kabul 2 çekimser oy aldı.
Oyların çoğunluğu red çıkarken birbirine yakınlıkları da dikkat çekti.
GÖREVDEN ALMALAR KESİNLEŞTİ
Böylece görevden alınan il ve ilçe başkanlarını görevlerine iade talepleri reddedildi. Bu doğrultuda MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: MUHALEFET ÖNEMLİ BİR ARGÜMANINI KAYBETTİ
CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "CHP'de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK'nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti." ifadelerine yer verdi.
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