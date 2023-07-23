Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: CHP mirasını bitirdi! Geçmişi ne ki ahkam kesiyor

Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "KOLTUĞU BIRAKMAM" MESAJI: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA DEVAM

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı verdi. CHP lideri, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan "Geçmişi kirli olmayan biri bulursam bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi.