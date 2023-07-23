Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: CHP mirasını bitirdi! Geçmişi ne ki ahkam kesiyor
CHP’deki ‘değişim’ savaşı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Seçim hezimetinin ardından hala yaralarını saramayan partide ‘kaos’ tırmanarak devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim” mesajının üzerine, eski CHP Genel Başkanı merhem Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan salvo geldi. Baykal, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor" ifadelerini kullandı.
28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor... Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
"Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
'DARBE'Cİ İMAMOĞLU BAY KEMAL'İN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
"GEÇMİSİ KİRLİ OLMAYAN BİRİ BULURSAM BIRAKIRIM"
Öte yandan Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na "sen varsan ben yokum" resti çekti.
Kılıçdaroğlu ise "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" yanıtını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "KOLTUĞU BIRAKMAM" MESAJI: 10 CEPHEDE YARA ALSAM DA DEVAM
Öte yandan Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı verdi. CHP lideri, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan "Geçmişi kirli olmayan biri bulursam bırakırım" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki geldi.
"CHP GENEL BAŞKANLIĞINI İSTİLA ETTİ, CHP MİRASINI BİTİRİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını istila ettiğini söyleyen Baykal, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor" ifadelerini kullandı.
"CHP'Yİ BİTİRME YOLUNDA KOŞUYOR"
Baykal, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adım ilerdiğini belirterek, "Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii" dedi.
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